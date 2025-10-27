Італія

Однак є й інші варіанти.

Італійський Мілан взимку має намір придбати центрфорварда. Про це повідомляє італійський портал Calciomercato.

За інформацією джерела, в шорт-листі керівництва "россонері" є чотири кандидатури: Артем Довбик (Рома), Душан Влахович (Ювентус), Йозуа Зіркзе (Манчестер Юнайтед) та Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд).

Зазначемо, що переїзд 29-річного гвінейця на Сан-Сіро малоймовірний, оскільки він потужно розпочав сезон у Дортмунді і коштуватиме великих грошей, але решта варіантів цілком життєздатні.

Довбик не підходить під тактичні ідеї Гасперіні, контракт Влаховича спливає влітку, тому Ювентус може погодитися на продаж серба в січні за невеликі гроші, а Зіркзе напередодні чемпіонату світу-2026, взагалі не грає в Манчестер Юнайтед (82 хвилини в поточному сезоні).