Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 2 листопада 2025 року.
Мілан - Рома, Getty Images
03 листопада 2025, 12:59
Мілан у матчі десятого туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграв Рому (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на 39 хвилині, а його автором став Страхиня Павлович.
У команди Джан П'єро Гасперіні був чудовий шанс зрівняти рахунок, але на 82 хвилині Пауло Дібала не зміг реалізувати пенальті у ворота Майка Меньяна, отримавши при цьому травму.
Український форвард Артем Довбик з'явився на полі на 77 хвилині, замінивши Зекі Челіка.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Рома у рамках 10-го туру італійської Серії А-2025/26:
Мілан — Рома 1:0
Гол: Павлович, 39.
Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 88), Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Нкунку (Лофтус-Чік, 84), Леау (Томорі, 90).
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Цимікас, 84) — Челік (Довбик, 77), Крістанте, Коне, Ель-Айнауї (Пеллегріні, 52), Веслі — Суле (Бейлі, 51), Дібала (Бальданці, 84).
Попередження: Фофана, — Веслі, Челік, Ермосо, Манчіні.