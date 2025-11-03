Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 2 листопада 2025 року.

Мілан у матчі десятого туру італійської Серії А на своєму полі мінімально обіграв Рому (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 39 хвилині, а його автором став Страхиня Павлович.

У команди Джан П'єро Гасперіні був чудовий шанс зрівняти рахунок, але на 82 хвилині Пауло Дібала не зміг реалізувати пенальті у ворота Майка Меньяна, отримавши при цьому травму.

Український форвард Артем Довбик з'явився на полі на 77 хвилині, замінивши Зекі Челіка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Рома у рамках 10-го туру італійської Серії А-2025/26:

Мілан — Рома 1:0

Гол: Павлович, 39.

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 88), Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Нкунку (Лофтус-Чік, 84), Леау (Томорі, 90).

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Цимікас, 84) — Челік (Довбик, 77), Крістанте, Коне, Ель-Айнауї (Пеллегріні, 52), Веслі — Суле (Бейлі, 51), Дібала (Бальданці, 84).

Попередження: Фофана, — Веслі, Челік, Ермосо, Манчіні.