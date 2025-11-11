Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через травму сухожилля нападник Роми не допоможе національній команді у листопадових поєдинках відбору ЧС-2026.

Нападник збірної України та Роми Артем Довбик не допоможе національній команді у вирішальних матчах відбору на ЧС-2026 через травму, отриману в матчі 11-го туру італійської Серії А проти Удінезе.

Пресслужба УАФ підтвердила, що у Довбика пошкоджено сухожилля прямого м’яза лівого стегна, і він пропустить близько 4-6 тижнів. Через це форвард не зіграє у матчах проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Нагадаємо, збірна України наразі посідає друге місце в групі D відбору на ЧС-2026 з 7 очками, випереджаючи Ісландію на три бали. Раніше до складу команди був дозаявлений вінгер Динамо Назар Волошин, який замінить Довбика у нападі.