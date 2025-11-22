Вісенте Гуаїта, parma
22 листопада 2025, 13:26
Італійська Парма підписала 38-річного іспанського воротаря Вісенте Гуаїту. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".
Зазначається, що трудова угода між клубом та футболістом розрахована до кінця поточного сезону.
Гуаїта два останні сезони провів у Сельті. До цього він також виступав за лондонський Крістал Пелес, Валенсію та Хетафе.
Минулого сезону Вісенте Гуаїта провів за Сельту 34 матчі, пропустив 48 м'ячів та 8 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялося, що воротар Парми та збірної Японії Дзіон Судзукі вибув із гри на тривалий термін через травму.