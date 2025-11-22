Італія

Досвідчений іспанець перезапустить кар'єру в Італії?

Італійська Парма підписала 38-річного іспанського воротаря Вісенте Гуаїту. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Зазначається, що трудова угода між клубом та футболістом розрахована до кінця поточного сезону.

Гуаїта два останні сезони провів у Сельті. До цього він також виступав за лондонський Крістал Пелес, Валенсію та Хетафе.

Минулого сезону Вісенте Гуаїта провів за Сельту 34 матчі, пропустив 48 м'ячів та 8 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що воротар Парми та збірної Японії Дзіон Судзукі вибув із гри на тривалий термін через травму.