Хорватський півзахисник розповів про роботу з різними наставниками та пояснив, чому Жозе Моурінью залишив особливий слід у його кар’єрі.

Півзахисник Мілана Лука Модрич поділився спогадами про тренерів, з якими йому довелося працювати протягом кар’єри, окремо відзначивши Жозе Моурінью як найвимогливішого та найжорсткішого наставника.

За словами хорвата, саме португалець відіграв ключову роль у його переході до Реала та формуванні як футболіста.

— Моурінью особливий. І як тренер, і як людина. Саме він хотів бачити мене в Реалі, і без нього я ніколи б туди не потрапив. Шкода, що ми попрацювали разом лише один сезон, — розповів Модрич.

Також хавбек пригадав момент, який яскраво характеризує стиль роботи португальського спеціаліста.

— Якщо обирати між Моурінью, Анчелотті та Аллегрі, то найжорсткіший — саме Жозе. Я бачив, як він довів Кріштіану Роналду до сліз у роздягальні. І це людину, яка на полі віддається на всі сто відсотків, лише через те, що одного разу він не побіг за захисником суперника.

Модрич наголосив, що при всій строгості Моурінью завжди залишався чесним із гравцями.

— Він дуже прямолінійний, але справедливий. Йому було байдуже, хто перед ним — Серхіо Рамос чи новачок. Якщо треба щось сказати, він говорив прямо. Аллегрі теж такий: завжди прямо пояснює, що правильно, а що ні. Саме чесність є головною рисою великих тренерів, — підсумував хорват.

