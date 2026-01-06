Італія

20-річний півзахисник уклав контракт до 2030 року.

Італійський клуб Удінезе оголосив про перехід колумбійського півзахисника Хуана Арісали з Індепендьєнте Медельїн. За інформацією Transfermarkt, 20-річний футболіст підписав контракт до 30 червня 2030 року, а трансфер обійшовся клубу у 3 мільйони євро.

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

За повідомленнями, Удінезе випередив у боротьбі за гравця Мілан. Арісала переважно діє на лівому фланзі півзахисту, але також може закривати лівий фланг оборони.

У поточному сезоні колумбієць провів 30 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Також на його рахунку 22 матчі за збірну Колумбії U-20, з якою він здобув бронзу на молодіжному чемпіонаті світу-2025.

Удінезе наразі займає 12-е місце у Серії А. Наступний матч команди Кости Руняїча відбудеться 7 січня проти Торіно.