20-річний півзахисник уклав контракт до 2030 року.
Хуан Арісала, getty images
06 січня 2026, 22:30
Італійський клуб Удінезе оголосив про перехід колумбійського півзахисника Хуана Арісали з Індепендьєнте Медельїн. За інформацією Transfermarkt, 20-річний футболіст підписав контракт до 30 червня 2030 року, а трансфер обійшовся клубу у 3 мільйони євро.
За повідомленнями, Удінезе випередив у боротьбі за гравця Мілан. Арісала переважно діє на лівому фланзі півзахисту, але також може закривати лівий фланг оборони.
У поточному сезоні колумбієць провів 30 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Також на його рахунку 22 матчі за збірну Колумбії U-20, з якою він здобув бронзу на молодіжному чемпіонаті світу-2025.
Удінезе наразі займає 12-е місце у Серії А. Наступний матч команди Кости Руняїча відбудеться 7 січня проти Торіно.