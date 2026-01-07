Італія

Англійський захисник відхилив пропозиції з АПЛ заради продовження кар'єри в стані "россонері".

Центральний захисник Мілана Фікайо Томорі найближчим часом офіційно продовжить трудову угоду з клубом. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сторони вже досягли принципової згоди щодо подальшої співпраці.

Зазначається, що 28-річний захисник перебуває за крок від підписання довгострокового контракту. Попри інтерес з боку двох клубів англійської Прем'єр-ліги, які виходили на оточення гравця, Томорі виявив бажання залишитися в Італії та продовжити свій шлях у складі міланців.

Фікайо Томорі захищає кольори Мілана з 2021 року. У поточному сезоні англієць провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Очікується, що про підписання нової угоди буде оголошено до кінця січня.

