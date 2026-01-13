Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 12 січня 2025 року.

Дженоа у матчі 20 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла Кальярі (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито вже на сьомій хвилині, коли Лоренцо Коломбо скористався гольовою передачею українського хавбека Руслана Маліновського.

Потім на 75 хвилині перевагу "грифонів" подвоїв Мортен Френдруп, а через три хвилини остаточну крапку в матчі поставив Лео Естігор.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Кальярі у рамках 20-го туру італійської Серії А-2025/26:

Дженоа — Кальярі 3:0

Голи: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Естігор, 78.

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі (Мазіні, 46), Маліновський (Торсбю, 74), Френдруп, Еллертссон (Сабеллі, 82), Мартін — Олівейра (Мессіас, 82), Коломбо (Ехатор, 74).

Кальярі: Капріле — Палестра, Родрігес (Ідріссі, 46), Луперто, Оберт — Адопо, Праті, Маццітеллі (Дзаппа, 69) — Лувумбу (Гаетано, 62), Киличсой, Еспозіто (Борреллі, 69).

Попередження: Френдруп, Мазіні — Родрігес, Оберт, Маццітеллі, Адопо, Луперто.