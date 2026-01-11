Кар’єра гравця може зациклитись у Генуї.
Стефан Ель-Шаараві, Getty Images
11 січня 2026, 10:15
Свого часу італійський нападник Стефан Ель-Шаараві починав професійну кар’єру в лавах генуезького Дженоа, після чого на його шляху траплялись Падова, Мілан, французький Монако, китайський Шанхай Шеньхуа та Рома, за яку він виступає й донині.
Проте вже менш ніж за пів року контракт 33-річного виконавця з "вовками" добігає завершення й наразі немає жодних підстав говорити про те, що перемовини щодо його продовження будуть успішними.
І поки Ель-Шаараві розмовляє з керівництвом столичного клубу, Дженоа хоче скористатись моментом та запропонувати футболісту повернення до витоків цього літа в якості вільного агента.
Для нападника вже готовий контракт до 2028 року + опція продовження ще на один сезон.
На рахунку Стефана в цьому сезоні гол та два асисти в 19 матчах (642 хвилини).