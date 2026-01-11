Італія

Кар’єра гравця може зациклитись у Генуї.

Свого часу італійський нападник Стефан Ель-Шаараві починав професійну кар’єру в лавах генуезького Дженоа, після чого на його шляху траплялись Падова, Мілан, французький Монако, китайський Шанхай Шеньхуа та Рома, за яку він виступає й донині.

Проте вже менш ніж за пів року контракт 33-річного виконавця з "вовками" добігає завершення й наразі немає жодних підстав говорити про те, що перемовини щодо його продовження будуть успішними.

І поки Ель-Шаараві розмовляє з керівництвом столичного клубу, Дженоа хоче скористатись моментом та запропонувати футболісту повернення до витоків цього літа в якості вільного агента.

Для нападника вже готовий контракт до 2028 року + опція продовження ще на один сезон.

На рахунку Стефана в цьому сезоні гол та два асисти в 19 матчах (642 хвилини).