Італія

Гравець помітно прогресував останніми роками.

Норвезький центральний захисник Ейвінн Гелланн лише на початку 2024 року долучився до "дорослої" команди Бранна, але доволі швидко заручився довірою партнерів та закріпився в стартовому складі.

У підсумку, на рахунку 20-річного юнака вже 63 матчі, один гол та два асисти на такому рівні й відповідна зацікавленість від клубів із провідних європейських чемпіонатів до його виступів.

Зокрема, скаути італійської Болоньї відпрацювали профайл цього футболіста на "відмінно", і наполягли на його підписанні вже цієї зими.

Трансфер буде закрито невдовзі з вартістю в 7 млн євро + 10% від наступного продажу на користь Бранна.

Контракт до 2030 року найближчим часом підпишуть у розташуванні "россоблу".