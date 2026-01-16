Італія

Гол Дуросімі на 87-й хвилині приніс тосканцям важливе очко у грі 21-го туру чемпіонату Італії.

У матчі 21-го туру італійської Серії А Піза на своєму полі зіграла внічию з Аталантою — 1:1. Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі й довгий час не тішив уболівальників великою кількістю гольових моментів, а ключові події відбулися вже наприкінці зустрічі.

Перший тайм минув без забитих м’ячів. Команди діяли обережно, намагаючись не припускатися помилок у захисті. Піза виглядала трохи активнішою й кілька разів турбувала ворота Марко Карнезеккі, однак голкіпер Аталанти діяв надійно.

Після перерви характер гри суттєво не змінився. Бергамаски більше контролювали м’яч, але довгий час не могли створити по-справжньому небезпечні моменти. Лише на 83-й хвилині гостям вдалося відкрити рахунок — Крстович вдало зіграв на добиванні після рикошету та вивів Аталанту вперед.

Однак утримати переможний результат команда Джан П’єро Гасперіні не змогла. Вже на 87-й хвилині Піза відповіла власним голом: Дуросімі після подачі з флангу виграв боротьбу в повітрі та головою відправив м’яч у сітку, встановивши остаточний рахунок.

Піза — Аталанта 1:1

Голи: Дуросімі, 87 - Крстович, 83

Піза: Скуффет — Коппола, Калабрезі (Божинов, 90), Канестреллі — Туре, Марін (Леріс, 68), Ебішер, Ангорі — Морео, Трамоні — Мейстер (Дуросімі, 87)

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Крстович, 70), Гін, Аханор — Муса (Едерсон, 56), де Рон, Пашалич (Дзаппакоста, 56), Бернасконі — Де Кетеларе, Залевські (Сулемана, 81) — Скамакка (Распадорі, 56)

Попередження: Коппола — Пашалич, Скальвіні