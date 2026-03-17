Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 Шахтар зустрінеться з Лехом (перший матч — 3:1).

Другий поєдинок відбудеться в четвер, 19 березня, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.04, тоді як потенційний успіх Леха оцінюється показником 3.49. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.62.

Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.05, а поляків — в 9.51.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Шахтар не програє й тотал менше 3,5", представлений показником 1.88.

Коефіцієнтом 2.49 оцінена ймовірність того, що Лех заб'є тільки 1 гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар заб'є в 1-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.80.

