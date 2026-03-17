Ліга чемпіонів

Норвезький клуб шість матчів поспіль виходив із однаковим стартовим складом — раніше цього не робив ще ніхто.

Буде/Глімт увійшов в історію Ліги чемпіонів, встановивши унікальне досягнення.

Як повідомляє Opta, норвезький клуб став першим, хто випускав один і той самий стартовий склад у шести матчах турніру поспіль.

Цього показника команда досягла у виїзному матчі-відповіді 1/8 фіналу проти лісабонського Спортінга.

Тренерський штаб Буде/Глімта не став змінювати склад і довірився тим самим одинадцятьом гравцям, які виходили на поле у попередніх п’яти поєдинках Ліги чемпіонів.

Історичний склад Буде/Глімта:

Буде/Глімт (старт): Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет — Бломберг, Гег, Гауге

Запасні: Фає Лунн, Сьонг, Нільсен, Алісамі, Сальтнес, Клінге, Ріснес, Аукленн, Гелмерсен, Бассі, Дюбвік Мяяття, Міккельсен