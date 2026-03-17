Антоніо Конте розглядає варіант із поверненням італійського захисника на батьківщину.

Італійський захисник Ріккардо Калафьорі може повернутися до Серії А. Інтерес до гравця виявляє Наполі. Головний тренер неаполітанців Антоніо Конте вже активно планує літнє підсилення складу і бачить у 23-річному виконавці важливий елемент для своєї оборонної лінії.

Ситуація навколо футболіста залишається неоднозначною: Арсенал поки не виявляє бажання продавати гравця, проте й не готовий гарантувати йому збільшення ігрового часу, на чому наполягає сам Калафьорі. Хоча обговорювати деталі потенційної угоди ще зарано, за ситуацією також уважно стежать інші топклуби Італії, зокрема Інтер та Ювентус.

Нагадаємо, що чинний контракт Калафьорі з лондонським клубом розрахований до середини 2029 року, а його ринкова вартість становить близько 50 мільйонів євро.

