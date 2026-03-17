Наставник "блаугранас" незабаром продовжить контракт з каталонським клубом.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував своє майбутнє у тренерській кар'єрі, відкинувши варіант зі зміною клубу.

"Я не думаю, що зараз підходящий час, щоб говорити про це. Попереду важливий матч для клубу і для нашого майбутнього. Я дуже щасливий тут, але мені потрібно поговорити зі своєю родиною. Час ще є.

Думаю, всім зрозуміло, що мені подобається тут працювати, але водночас мені важливо залишатися незалежним. У мене велика родина, яка мене підтримує. Це футбол, і я намагаюся робити все можливе для команди... але побачимо. Час ще є.

Я не думаю про те, щоб переходити кудись ще. Може це буде моя остання робота та клуб, і це мене радує", — наводить слова Фліка Marca.

Раніше повідомлялося, що Флік близький до продовження контракту із "блаугранас" до літа 2028 року.

Після 28 турів Барселона набрала 70 очок і лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири бали. Свій найближчий матч "блаугранас" проведуть проти Ньюкасла у Лізі чемпіонів, 18 березня. У першій грі була нічия – 1:1.