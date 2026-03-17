Туринський клуб розглядає англійця як один із ключових варіантів для підсилення атаки.

Ювентус відновив інтерес до нападника Марселя Мейсона Грінвуда напередодні літнього трансферного вікна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, туринський клуб уже працює над формуванням складу на сезон-2026/27. Пріоритетами залишаються вихід до Ліги чемпіонів, а також продовження контракту з головним тренером Лучано Спаллетті. Водночас керівництво "б’янконері" активно вивчає варіанти підсилення атакувальної лінії.

Одним із головних кандидатів є Мейсон Грінвуд, який нині виступає за Марсель. Французький клуб може розглянути продаж гравця приблизно за 50 мільйонів євро у випадку, якщо не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Ювентус уже цікавився Грінвудом раніше, однак тоді футболіст обрав перехід до Марселя. Тепер туринці повернулися до цієї кандидатури, розглядаючи англійця як важливий елемент майбутнього проєкту.

Крім того, клуб веде просунуті переговори з потенційними вільними агентами Леоном Горецкою та Бернарду Сілвою. Такі варіанти розглядаються як альтернатива, зважаючи на високу вартість Грінвуда та серйозну конкуренцію за інших цільових гравців, зокрема Сандро Тоналі, на якого також претендують Арсенал і Манчестер Юнайтед.