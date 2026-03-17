Давіде Нікола визнав системні проблеми в обороні, але закликав команду не піддаватися відчаю в боротьбі за збереження прописки.

Після болісної поразки від Фіорентини (1:4) головний тренер Кремонезе Давіде Нікола дав відверте інтерв'ю, у якому проаналізував поточну кризу команди та поділився думками щодо боротьби за виживання в елітному дивізіоні.

Наставник сіро-червоних з розумінням поставився до жорсткої реакції вболівальників, які освистали команду після фінального свистка. За його словами, фанати мають повне право виплеснути свій гнів, і така емоційна стряска може навіть піти колективу на користь.

"Команда сьогодні виклалася на повну, але наразі ми надзвичайно крихкі. Ми занадто легко пропускаємо голи. Сьогодні суперник відзначився з першої ж нагоди — це факт, і саме ми маємо вирішити цю проблему", — зазначив Нікола.

Головною причиною невдач італійський фахівець вважає психологічну та ігрову вразливість команди під час оборонних дій. Хоча Кремонезе і намагається креативити попереду, глибокий аналіз показує, що фундаментальна проблема полягає не лише у низькій результативності, а в нездатності надійно захищати власні ворота.

Попри кризу, наставник відмовляється опускати руки, нагадуючи, що від рятівної зони команду відділяє лише одна перемога.

"Рятівне місце всього за три очки від нас, хоча з нашою нинішньою вразливістю досягти цього непросто. Нам потрібен переломний момент, починаючи вже з наступного матчу. Я в це вірю — це наша ціль. Цю ситуацію не виправити смутком чи депресією. Нам потрібен ентузіазм тих, хто розуміє, що все ще попереду і боротьба триває", — підсумував Нікола.

Після 29 турів Кремонезе знаходиться на 18 місці маючи у своєму активі 24 пунктів. Наступний матч підопічні Ніколи проведуть на виїзді проти Парми. Матч запланований на 21 березня. Стартовий свисток о 16:00