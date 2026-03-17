Кудрівка на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Івана Мамросенка.

Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою.

25-річний українець виступав за Кудрівку із зими 2024 року. На його рахунку 25 матчів, один гол та один асист. Цього сезону він відіграв вісім зустрічей в УПЛ.

Після 20 турів Кудрівка набрала 21 очко та посідає 12 місце в УПЛ. У наступному турі команда зіграє проти Полісся – гра запланована на завтра, 18 березня.