Адам Букса пропустить найближчі матчі клубу та національної команди.
Адам Букса, Getty Images
17 березня 2026, 19:30
Нападник Удінезе Адам Букса не зможе допомогти своїй команді та збірній Польщі у найближчих матчах. Про це повідомляє TVP Sport.
За інформацією джерела, 29-річний форвард зазнав травми напередодні поєдинку Серії А проти Ювентуса.
Після медичного обстеження у футболіста діагностували розрив камбаловидного м'яза лівої ноги. Терміни відновлення гравця не називаються, але уточнюється, що він пропустить не лише найближчі матчі клубу, а й збірної Польщі, яка у березні зіграє у відборі плей-оф ЧС-2026.
Нинішнього сезону Букса провів 27 матчів, у яких забив чотири голи.
Нагадаємо, у півфіналі відбору Польща зустрінеться з Албанією і у разі перемоги поляки зіграють у фіналі проти переможця пари Україна – Швеція.