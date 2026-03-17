Адам Букса пропустить найближчі матчі клубу та національної команди.

Нападник Удінезе Адам Букса не зможе допомогти своїй команді та збірній Польщі у найближчих матчах. Про це повідомляє TVP Sport.

За інформацією джерела, 29-річний форвард зазнав травми напередодні поєдинку Серії А проти Ювентуса.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували розрив камбаловидного м'яза лівої ноги. Терміни відновлення гравця не називаються, але уточнюється, що він пропустить не лише найближчі матчі клубу, а й збірної Польщі, яка у березні зіграє у відборі плей-оф ЧС-2026.

Нинішнього сезону Букса провів 27 матчів, у яких забив чотири голи.

Нагадаємо, у півфіналі відбору Польща зустрінеться з Албанією і у разі перемоги поляки зіграють у фіналі проти переможця пари Україна – Швеція.