17-річний нападник Віздом Майк вибув на тривалий термін через травму м'язів стегна.

Мюнхенська Баварія зазнала кадрової втрати на вирішальному етапі сезону. Клуб офіційно підтвердив, що один із найперспективніших талантів команди, 17-річний Віздом Майк, отримав серйозну травму м'язів стегна і не зможе допомогти команді протягом тривалого часу.

Діагноз було поставлено після ретельного обстеження медичним штабом мюнхенців. Тепер юнаку доведеться перенести операцію. За інформацією Sky, очікується, що вінгер пропустить від трьох до чотирьох місяців, що фактично означає для нього дострокове завершення сезону. У своїй офіційній заяві Баварія повідомила, що гравець вибув на невизначений термін.

У цьому сезоні Майк провів п'ять офіційних матчів за команду Венсана Компані. Він чотири рази виходив на заміну в Бундеслізі (загалом зігравши 27 хвилин) та одного разу з'явився на полі в матчі Ліги чемпіонів. У серпні гравець підписав новий контракт із клубом до 2027 року, а також встиг провести вісім матчів за юнацьку збірну Німеччини U-17.

Після професійного дебюту Майка у вересневому матчі проти Вердера (4:0) його похвалив лідер команди Йозуа Кімміх: "Це гравець, який впевнений у собі навіть на тренуваннях. Я вважаю, що для молодого футболіста дуже важливо не просто уникати помилок, а діяти з упевненістю", — заявив Кімміх.

Головний тренер Баварії Венсан Компані також тоді відзначив старання юнака: "Це не просто вихід для "галочки", це заслужена можливість для хлопця, який має майбутнє у Баварії. З того, що я бачив, він на це заслуговує, і ми будемо його підтримувати", — наголосив фахівець.

Нагадаємо, вчора мюнхенці вибороли нічию в матчі проти Баєра (1:1)