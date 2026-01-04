Італія

Гравцю пропонують кращі ігрові умови.

Марокканський нападник італійського Наполі Валід Шеддіра цей сезон проводить у оренді в Сассуоло, де вже встиг відзначитись голом у 13 появах на полі (242 хвилини).

Саме обмежена кількість ігрового часу для 27-річного виконавця в підсумку й провокує "Партенопеї" подумати над тим, щоб змінити місце тимчасового перебування власного футболіста.

Тим паче, що Монца радо зголосилась надавати марокканцю більше практики, якщо його поточну оренду угоду буде завершено на її користь.

Окрім цього, "червоно-білі" готові прописати умови викупу гравця, чого "нероверді" робити не стали.