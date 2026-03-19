Італія

Рест може стати довгостроковим підсиленням туринського клубу вже цього літа.

Туринський Ювентус планує підсилити воротарську позицію, звернувши увагу на одного з найперспективніших голкіперів Франції.

За інформацією Tuttosport, генеральний директор клубу Дам'єн Комоллі, який раніше працював у Тулузі, має намір підписати 21-річного воротаря Гійом Рест вже цього літа.

Французький голкіпер є вихованцем академії Тулузи та демонструє впевнену гру в поточному сезоні. У Ювентусі його розглядають як інвестицію в майбутнє з прицілом на довгострокову перспективу.

У сезоні-2025/26 Рест провів 26 матчів у Лізі 1, у яких 8 разів зберіг свої ворота "сухими". Загалом на його рахунку вже 100 поєдинків за Тулузу в усіх турнірах, у яких він оформив 27 "сухих" матчів.