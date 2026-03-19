Контракт гравця з Наполі завершується вже цього літа.

Туринський Ювентус уважно стежить за ситуацією навколо Леонардо Спінаццола, контракт якого з Наполі добігає кінця.

За інформацією Джанлука Ді Марціо, туринці розглядають можливість підписання досвідченого гравця на правах вільного агента вже цього літа. У разі переходу це стане поверненням Спінаццоли до клубу, де він розпочинав свою кар’єру.

Головною перешкодою наразі є умови нового контракту. Наполі пропонує футболісту угоду на один рік із опцією продовження ще на сезон, тоді як Ювентус готовий одразу дати дворічний контракт — варіант, який більше відповідає очікуванням самого гравця.

Попри це, Спінаццола поки що надає пріоритет переговорам із Наполі та хоче дочекатися остаточного рішення клубу, перш ніж визначитися зі своїм майбутнім.