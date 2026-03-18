Італійський клуб розраховує на талановитого півзахисника, але мадридці мають опцію зворотного викупу.

Комо активно працює над тим, щоб утримати атакувального півзахисника Ніко Паса у складі команди на наступний сезон. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

21-річний аргентинець є важливою частиною команди, однак ситуацію ускладнює наявність у Реала права зворотного викупу гравця.

За даними джерела, ця опція становить лише 10 мільйонів євро та може бути активована вже найближчим літом. Крім того, відповідний пункт контракту діятиме і під час трансферного вікна 2027 року.

У Комо налаштовані зробити все можливе, щоб зберегти футболіста. Шанси італійського клубу значно зростуть у разі виходу до Ліги чемпіонів за підсумками сезону — це може стати ключовим фактором у переговорах.

Наразі Комо впевнено тримається у верхній частині турнірної таблиці Серії А та веде боротьбу за місце у топ-4, випереджаючи Ювентус.

Нагадаємо, що Комо придбав Ніко Паса у Реала влітку 2024 року за 6 мільйонів євро. У поточному сезоні півзахисник демонструє результативну гру — у його активі 10 голів і 6 асистів у 32 матчах. Портал Transfermarkt оцінює Ніко в 65 мільйонів євро.