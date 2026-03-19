Туринський гранд стикається з фінансовими перешкодами та непоступливістю Ньюкасла, попри бажання самого гравця змінити клуб.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо розкрив деталі тривалого інтересу туринського Ювентуса до півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. За його інформацією, керівництво Старої Синьйори протягом останніх кількох років робить спроби повернути гравця на батьківщину, проте раз у раз стикається з серйозними труднощами.

Сам Тоналі досить позитивно ставиться до ідеї переходу в Ювентус. Італієць був справжньою нав'язливою ідеєю для керівництва туринців, зокрема для спортивного директора Крістіано Джунтолі.

Головною перепоною для трансферу є важкі переговори з англійським клубом. Романо зазначає, що діалог із сороками може тривати місяцями. Як приклад він навів недавній трансфер Александера Ісака до Ліверпуля, який встановив новий англійський рекорд вартості і був закритий лише в останній день вікна.

Після повернення до гри Тоналі демонструє стабільно високий рівень. Інсайдер підкреслює: якщо Ньюкасл вимагатиме за гравця понад 100 мільйонів євро, перехід стане практично неможливим для будь-якого клубу з Італії.

Напередодні літнього трансферного вікна 2026 року майбутнє Тоналі все більше вказує на те, що він залишиться в Англії. Не виключено, що півзахисник зробить крок уперед і перейде до одного з топ-клубів Прем'єр-ліги, оскільки економічні реалії Серії А наразі не дозволяють здійснювати настільки масштабні угоди.

У нинішній компанії Сандро відіграв за сорок 47 ігор у всіх турнірах, забив 3 мʼячі та віддав 6 результативних передач. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця в 80 млн євро.