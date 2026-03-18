Французький нападник, права на якого належать ПСЖ, прийняв рішення не залишатися в лондонському клубі та вже повідомив туринців про своє бажання знову одягнути їхню футболку.

Французький форвард Рандаль Коло Муані, який нині виступає за лондонський Тоттенгем на правах оренди з Парі Сен-Жермен, визначився зі своїм майбутнім. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, гравець не планує залишатися у складі шпор після завершення поточної угоди і мріє про повернення до італійського Ювентуса.

Коло Муані зберіг найтепліші спогади про свій попередній етап кар'єри в Турині і вже дав зрозуміти керівництву Старої синьйори, що відкритий до повноцінного повернення. Минулого літа Ювентус вів тривалі переговори з ПСЖ щодо повернення нападника, але сторонам так і не вдалося дійти згоди.

У січневе трансферне вікно туринці здійснили ще одну спробу підписати француза. Проте тодішній головний тренер Тоттенгема Томас Франк категорично відмовився відпускати гравця посеред сезону. Наразі ситуація повністю перебуває в руках Ювентуса.

Оскільки Коло Муані гарантовано залишить Тоттенгем наприкінці сезону і повернеться до розташування ПСЖ, туринцям потрібно ухвалити фінальне рішення. Усе залежатиме від літнього трансферного бюджету клубу, на який безпосередньо вплине те, чи зможе Стара синьйора кваліфікуватися до наступного розіграшу Ліги чемпіонів. Сам футболіст свою позицію вже озвучив чітко: він чекає на крок від Ювентуса.

У нинішній кампанії нападник зіграв за шпор 32 матчів у всіх турнірах, забив 4 мʼячі та віддав 4 асисти.