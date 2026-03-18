Італійський клуб подякував фахівцю за роботу, але команда перебуває у зоні вильоту.

Кремонезе офіційно оголосив про звільнення головного тренера Давіде Ніколи.

У заяві зазначається, що керівництво прийняло рішення припинити співпрацю з 53-річним спеціалістом, водночас висловивши подяку йому та його штабу за професіоналізм, відданість і виконану роботу з моменту призначення.

Давіде Нікола очолив Кремонезе влітку 2025 року, однак результати команди в поточному сезоні залишають бажати кращого. Після 29 турів Серії А клуб перебуває на 18-му місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.

Додатковим фактором стало тривала безвиграшна серія — Кремонезе не може перемогти вже у 15 матчах поспіль, що й стало вирішальним у зміні тренерського штабу.