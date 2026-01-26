Іспанія

Молодий півзахисник відмовився від відходу влітку та отримає покращені фінансові умови.

Барселона досягла усної домовленості з атакуючим півзахисником Ферміном Лопесом щодо підписання нового контракту, який буде чинним до червня 2031 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний футболіст ще в серпні відхилив можливість залишити клуб і тепер найближчим часом підпише нову угоду з покращеними умовами зарплати.

Очікується, що контракт може бути оформлений уже цього тижня — про це також повідомляє іспанський журналіст Віктор Наварро.

Чинний договір Ферміна Лопеса з Барселоною розрахований до 30 червня 2029 року, однак каталонський клуб вирішив заздалегідь продовжити співпрацю з одним із ключових молодих гравців команди.

У поточному сезоні Фермін провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 10 результативних передач, сумарно відігравши 1546 хвилин.