Англія

Француз продовжить кар'єру в Англії.

Лондонський Тоттенгем завершив перехід нападника французького ПСЖ Рандаля Коло Муані. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що мова йде про оренду до кінця сезону-2025/26. Француз виступатиме за лондонців під 39-м номером.

"Я знаю, чого від мене очікує тренер. Я буду наполегливо боротися за цю футболку, клуб і вболівальників. Я віддам усе для цієї команди", — заявив француз.

Минулого сезону Рандаль Коло Муані відіграв за ПСЖ та Ювентус (оренда на другу половину сезону) 36 матчів, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.