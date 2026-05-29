Український захисник Університаті Крайова провів результативний сезон і отримав визнання від організаторів турніру.

Центральний захисник Університаті Крайова Олександр Романчук потрапив до символічної команди сезону румунської Суперліги.

Про це офіційно повідомила пресслужба чемпіонату Румунії. Разом з українцем до найкращої одинадцятки також увійшли його партнери по клубу — форварди Карлос Мора та Ассад Аль-Хамлаві, а також півзахисник Анзор Меквабішвілі.

Крім представників Університаті Крайова, до символічної збірної сезону потрапили Йово Лукич (Університатя Клуж), Мерітон Кореніца (ЧФР Клуж), Каталін Кір’ян (Динамо Бухарест), Іссуф Макалу (Університатя Клуж), Рауль Опруц (Динамо Бухарест), Кеннеді Боатенг (Динамо Бухарест) та Едвінас Гертмонас (Університатя Клуж).

У сезоні-2025/26 Романчук провів 48 матчів у всіх турнірах, забив шість м’ячів та віддав дві результативні передачі.