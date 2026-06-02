Італія

22-річний нападник шукає більше ігрового часу, а італійський клуб готовий надати йому таку можливість.

Італійський Комо продовжує активно працювати над посиленням складу та звернув увагу на одного з перспективних гравців мадридського Реалу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб із Серії А серйозно зацікавлений у підписанні нападника Гонсало Гарсія.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста оцінюється в 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, 22-річний форвард може залишити мадридський клуб уже цього літа, щоб отримувати більше ігрової практики. Попри це, Реал високо оцінює свого вихованця, про що свідчить довгостроковий контракт футболіста, який діє до червня 2030 року.

У сезоні-2025/26 Гарсія провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 8 голів та 3 результативні передачі. Його виступи привернули увагу кількох клубів, а Комо вважається одним із найактивніших претендентів на молодого нападника.