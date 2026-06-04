Італія

Центрфорвард мадридського Атлетіко зацікавив туринський Ювентус, який уже розпочав попередні переговори.

Центрфорвард мадридського Атлетіко Александр Серлот має варіант працевлаштування в топклубі італійської Серії А. Про це рапортує інсайдер Джанлука ді Марціо.

Згідно з відомостями журналіста, підписати норвезького нападника хоче туринський Ювентус. "Стара синьйора" вступила в попередні переговори зі стороною скандинавського голеадора.

Наразі трансферна вартість Серлота становить 20 мільйонів євро. Александр пов'язаний контрактними зобов'язаннями з "матрацниками" до літа 2028 року. У сезоні-2025/26 30-річний нападник зіграв 54 поєдинки, відзначившись 20 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Влахович залишить Ювентус в статусі вільного агента.