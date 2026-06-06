Італія

Італійський клуб активував опцію зворотного викупу футболіста.

Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Брюгге Александара Станковича.

Керівництво "нерадзуррі" ухвалило рішення активувати опцію зворотного викупу 20-річного серба, підписавши з ним контракт до літа 2031 року.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, сума трансферу становила 23 мільйони євро.

Син колишнього гравця Інтера Деяна Станковича є вихованцем "нерадзуррі", але не зігравши за основну команду, вирушив у Брюгге за дев'ять мільйонів євро у минулому році.

Минулого сезону Станкович провів 55 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Думфріс готується до медогляду перед переходом в Реал Мадрид.