Італійський клуб активував опцію зворотного викупу футболіста.
Александар Станкович, ФК Інтер
06 червня 2026, 09:43
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Брюгге Александара Станковича.
Керівництво "нерадзуррі" ухвалило рішення активувати опцію зворотного викупу 20-річного серба, підписавши з ним контракт до літа 2031 року.
За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, сума трансферу становила 23 мільйони євро.
Син колишнього гравця Інтера Деяна Станковича є вихованцем "нерадзуррі", але не зігравши за основну команду, вирушив у Брюгге за дев'ять мільйонів євро у минулому році.
Минулого сезону Станкович провів 55 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Думфріс готується до медогляду перед переходом в Реал Мадрид.