Міланський клуб веде переговори про продовження контракту з досвідченим нідерландським центрбеком.

Інтер розпочав активну роботу над збереженням у команді одного зі своїх найдосвідченіших захисників Стефана де Врея. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, керівництво міланців запропонувало футболісту новий короткостроковий контракт.

Наразі сторони продовжують переговори, а остаточне рішення щодо майбутнього гравця ще не ухвалене. Водночас у нідерландця є й альтернативні варіанти продовження кар'єри за межами Італії.

Раніше в пресі з'являлася інформація про інтерес до де Врея з боку Бенфіки та Барселони. Чинна угода оборонця з Інтером завершується наприкінці червня 2026 року.

34-річний захисник виступає за Інтер із літа 2018 року. За цей час він провів 296 матчів у всіх турнірах, відзначився 13 голами та 8 результативними передачами, а також допоміг команді виграти дев'ять трофеїв.

У сезоні-2025/26 де Врей взяв участь у 17 поєдинках, не записавши на свій рахунок результативних дій.