Міланський клуб наблизився до трансферу захисника Челсі, тепер тривають переговори між клубами.
Трево Чалоба, Getty Images
04 липня 2026, 14:28
Інтер зробив важливий крок на шляху до підписання центрального захисника Челсі Трево Чалоби. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, міланський клуб уже досяг принципової домовленості з 26-річним футболістом щодо особистого контракту, який буде розрахований до літа 2031 року. Тепер Інтер працює над узгодженням суми трансферу з Челсі.
Повідомляється, що лондонський клуб оцінює свого захисника у 35 мільйонів фунтів і не має наміру знижувати фінансові вимоги під час переговорів.
Зазначається, що після приходу до Челсі Хабі Алонсо Чалоба втратив статус одного з ключових гравців оборони. Новий головний тренер проводить перебудову захисної лінії, тому англієць готовий розглянути варіант зі зміною клубу.
Окрім Інтера, інтерес до футболіста протягом останніх тижнів проявляв і Комо. Втім, за даними джерела, сам Чалоба більше зацікавлений у переїзді саме до міланського гранда.