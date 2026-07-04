Італія

Міланський клуб наблизився до трансферу захисника Челсі, тепер тривають переговори між клубами.

Інтер зробив важливий крок на шляху до підписання центрального захисника Челсі Трево Чалоби. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, міланський клуб уже досяг принципової домовленості з 26-річним футболістом щодо особистого контракту, який буде розрахований до літа 2031 року. Тепер Інтер працює над узгодженням суми трансферу з Челсі.

Повідомляється, що лондонський клуб оцінює свого захисника у 35 мільйонів фунтів і не має наміру знижувати фінансові вимоги під час переговорів.

Зазначається, що після приходу до Челсі Хабі Алонсо Чалоба втратив статус одного з ключових гравців оборони. Новий головний тренер проводить перебудову захисної лінії, тому англієць готовий розглянути варіант зі зміною клубу.

Окрім Інтера, інтерес до футболіста протягом останніх тижнів проявляв і Комо. Втім, за даними джерела, сам Чалоба більше зацікавлений у переїзді саме до міланського гранда.