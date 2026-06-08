Італія

Два клуби Серії А претендують на досвідченого італійця.

Захисник міланського Інтера Франческо Ачербі може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитись у Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 38-річного італійця, який цього літа має стати вільним агентом, зацікавлені Дженоа та Монца, яка повернулася до елітного дивізіону.

Також наголошується, що керівництво Монци вже запропонувало футболісту контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Ачербі провів 26 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Італії готує трансфер Проведеля.