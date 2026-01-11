Северная Америка

Мексиканський вінгер залишає клуб МЛС лише через рік після гучного переходу.

Новачок ліги Сан-Дієго вирішив попрощатися зі своєю головною зіркою Ірвінгом Чакі Лосано ще до початку сезону 2026 року.

Спортивний директор клубу Тайлер Хіпс зробив офіційну заяву, поставивши крапку в спекуляціях щодо майбутнього 30-річного нападника. За словами керівництва, це рішення було складним, але виваженим.

"Ми повідомили Ірвінгу та його представникам, що він не буде частиною наших спортивних планів надалі. Це рішення не було спонтанним, ми ретельно обговорили його на всіх рівнях — від власників до тренерського штабу", — зазначив Хіпс.

Зараз клуб активно працює з агентами футболіста, щоб знайти найкращий варіант для його трансферу. Лосано перейшов до Сан-Дієго з ПСВ у 2025 році в статусі головної зірки новоствореної команди(трансфер оцінювали у $12 млн). Однак його перший сезон був затьмарений конфліктами.

Наприкінці минулого року мексиканець втратив місце в основі через сварку з головним тренером Майкі Варасом та інцидент у роздягальні. Ситуація погіршилася тим, що команда почала демонструвати кращі результати на полі саме за відсутності Лосано.

Вінгер провів у складі Сан-Дієго 34 гри, забив 11 голів та віддав 11 результативних передач.