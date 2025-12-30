Северная Америка

Колумбієць приєднається до Коламбус Крю.

Легендарний колумбієць Хамес Родрігес знову опинився в центрі трансферних новин.

За повідомленнями MARCA, колишній гравець мадридського Реала та Баварії перебуває за крок до підписання контракту з одним із клубів американської ліги МЛС. Це станеться одразу після того, як 31 грудня офіційно завершиться його угода з мексиканським Леоном.

Пригода Хамеса в Мексиці виявилася неоднозначною. Попри окремі яскраві моменти та лідерські якості, Леон провалив сезон, посівши лише 17-те місце в Апертурі. За два роки перебування в Мексиці 34-річний хавбек провів понад 30 матчів, у яких відзначився 5 голами та 8 асистами.

Попри чутки про можливий перехід до Орландо чи Торонто, найтитулованіший колумбієць сучасності обрав Коламбус Крю. Хамес приєднається до американської команди вже на початку січня 2026 року на правах вільного агента.