Зірковий склад американського клубу не зміг нічого протиставити перуанцям.

Підготовка Інтер Маямі до сезону MLS 2026 року розпочалася з гучного провалу. У товариському матчі, що проходив у рамках Noche Blanquiazul (традиційна презентація складу Альянси Ліми), команда Ліонеля Мессі зазнала болючої поразки з рахунком 0:3.

Головним героєм вечора став легендарний перуанський форвард Паоло Герреро. Він фактично вирішив долю матчу ще в першому таймі, двічі вразивши ворота гостей. Крапку в матчі поставив Луїс Рамос у другому таймі, замкнувши передачу Федеріко Джиротті.

Попри те, що Інтер Маямі виставив бойовий склад, включаючи новачків Дейна Сент-Клера та Серхіо Регілона, а також зіркове тріо — Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Родріго Де Пауль — гра у чапель не клеїлася. Ліонель Мессі провів на полі 63 хвилини, але, як і вся команда, виглядав блідо.

Єдину загрозу аргентинець створював зі штрафних ударів, яким цього разу бракувало точності. Особливо прикрим вечір видався для Луїса Суареса. Уругваєць, якому в день матчу виповнилося 39 років, змарнував чудову нагоду забити гол престижу.

На 63-й хвилині тренерський штаб синхронно замінив Мессі, Суареса та Де Пауля. Розгромна поразка стала неприємним сюрпризом для вболівальників та серйозним попередженням для клубу перед стартом сезону в MLS.

Наступний шанс реабілітуватися Інтер Маямі отримає 31 січня в Медельїні, де зустрінеться з колумбійським Атлетіко Насьональ.