Северная Америка

Зірка Лос-Анджелес Гелаксі Рікі Пуч пропустить сезон 2026 року

Півзахисник Лос-Анджелес Гелаксі Рікі Пуч розпочав тривалий процес реабілітації.

Іспанський плеймейкер переніс операцію з відновлення розірваної передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через складність травми та терміни відновлення футболіст не зможе вийти на поле протягом усього сезону 2026 року.

Пуч отримав травму у грудні 2024 року під час тріумфального для Гелаксі півфінального матчу Кубка МЛС. Попри серйозне пошкодження, іспанець героїчно дограв матч до кінця, допомігши своїй команді вийти у фінал. У вирішальному матчі Лос-Анджелес здолав Ред Булл.

Проте подальше медичне обстеження підтвердило найгірші побоювання лікарів. Пуч через травму пропустив сезон 2025. Не гравши жодного матчу після пошкодження коліна.

У своєму зверненні до вболівальників у соціальних мережах Рікі не приховував емоцій: "Сьогодні я успішно переніс операцію. Це, без сумніву, один із найважчих моментів у моєму житті, але я приймаю цей виклик із великим бажанням повернутися сильнішим, ніж будь-коли" — заявив півзахисник.

З моменту переходу з Барселони у 2022 році, Пуч став одним із найвпливовіших гравців Галаксі. Він відіграв ключову роль у тріумфі клубу в Кубку MLS 2024 року протягом сезону іспанець забив 17 голів та віддав 20 результативних передач у 36 матчах.

Незважаючи на важку травму, клуб сповна віддячив півзахиснику. Лос Анджелес продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Нагадаємо, Пуч вихованець блаугранас, у складі Барселони, Рікі став чемпіоном Іспанії сезону 2018/19 та виграв Кубок Короля 2020/21.