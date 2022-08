Екстракляса поступово набирає оберти. Перші тури подарували нам багато інтриг та визначних подій. Ми ж вирішили підготувати матеріал-прев'ю наступного, четвертого туру польського чемпіонату. Виберемо декілька найважливіших матчів, які точно подарують вам багато емоцій, а також коротко пройдемося по іншим зустрічам.

Краковія видала найкращий старт у Екстраклясі у цьому столітті! Вперше з 1939 року "смугасті" зуміли здобути три перемоги підряд у перших матчах сезону, а в разі перемоги в гостях у Сталі може повторити досягнення, котрому 92 роки (чотири перемоги поспіль на старті)!

Звісно, чудова мотивація для того, щоб розпочати вікенд із вікторії у Мельці. Проте зробити це буде не так вже й просто.

Сталь Мелець багато хто називав чи не найголовнішим кандидатом на виліт, бо вона лише якимось дивом у двох попередніх кампаніях зуміли втриматися у елітному дивізіоні, але сезон-2022/23 підопічні Адама Маєвскі розпочали просто неймовірно.

Спершу "всуху" обіграли діючого чемпіона Лех на його полі (2:0), потім оступилися на скромному Радомяку (1:1), але в 3 турі ледве не вицепили пункти із віце-чемпіоном Ракувом (3:2).

Краковія ж обіграла Гурнік з Короною (по 2:0), а минулого тижня дещо сенсаційно розбила варшавську Легію із рахунком 3:0, тож наразі не пропустила жодного м'яча у чемпіонаті.

Євген Коноплянка опинився поза заявкою на попередній матч проти "легіоністів", але є вірогідність того, що наставник "смугастих" Яцек Зелінські дасть українцю шанс у сьогоднішній грі.

Початок зустрічі у п'ятницю о 19:00 за київським часом.

Ще одна гра у п'ятничному слоті, котра вартує вашої уваги. У Варшаві, на стадіоні Війська Польського, де скоро у Лізі чемпіонів дебютує донецький Шахтар, зійдуться Легія та П'яст.

Столичний гранд брав чемпіонське золото у 2020 та 2021 роках, а перед цим змушений був поступитися королівським кріслом скромному колективу з Глівіц. Коротко нагадаємо про що йдеться.

У регулярному сезоні-2018/19 П'яст фінішував лише третім із семипунктовою прірвою від Легії та Лехії, але узяв реванш у чемпіонському плей-оф, нівелювавши очкову різницю та забравши титул собі. Після втрати очок варшавським клубом із Погоню та перемоги над Ягеллонією "орли" захопили лідерство та вже нікому його не віддали.

Смаковитості цій історії додає факт, що до цього П'яст не мав жодного трофею за 74 роки свого існування. Для скромного міста із населенням майже 178 тисяч — це дійсно велике досягнення.

Наразі команда під керівництвом Вальдемара Форналіка поганенько розпочала сезон із двома "сухими" поразками від Ягеллонії та Заглембя, але чому б не виправитися у битві зі статусним суперником? До того ж матчі між ними частенько виходять дуже результативними та видовищними. Наприклад, у першому колі минулого сезону П'яст розбив опонента 4:1. Глянемо, як буде цього разу.

Початок зустрічі у п'ятницю о 21:30 за київським часом.

Лех жахливо розпочав новий сезон. Перемога над Карабахом (1:0) у Познані у першому кваліфай-раунді Ліги чемпіонів змінилася 1:5 у матчі-відповіді у Азербайджані та двома поразками у Екстракляси — сумарні домашні 1:5 зі Сталлю та Віслою. Справжня катастрофа. Був програний й Суперкубок Польщі (Ракув, 0:2), але тут хоча б можна виправдатись ротацією в переддень важливої виїзної гри із Карабахом.

Здавалося, що хоча б у Лізі конференцій все буде чудово, що підтвердив винос Динамо Батумі із загальним результатом 6:1, але у четвер команда екс-тренера Андерлехта та Генка Джона ван ден Брома сенсаційно поступилася у Рейк'явіку місцевому Вікінгуру (0:1) та поставила себе на грань справжньої катастрофи.

Потрібно набирати пункти у Любіні в непоступливого Заглембя. Леху вже не до жартів.

Початок зустрічі у неділю о 18:30 за київським часом.

А ось у Ракува все поки що йде чудово. Перемога у суперкубку країни вже другий рік поспіль, впевнений розгром Астани із непоганим тролінгом (6:0).

