Ліга чемпіонів

Останнім часом пресконференції "Особливого" стають дедалі схожішими одна на одну.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився після поразки від туринського Ювентуса (0:2) в матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує португальського фахівця УЄФА.

«Вони забили, а ми – ні. Ось і вся різниця між Ювентусом та нами.

Бенфіка була найкращою протягом більшої частини матчу. Ми домінували у більшості моментах матчу, але, на жаль, не змогли забити.

Бенфіка провела чудовий матч проти дуже сильного суперника, маючи мало варіантів та багато молодих гравців на лаві запасних. Це футбол. Потрібно це прийняти», – сказав Моурінью.

Після семи зіграних турів Бенфіка посідає 29 місце в таблиці Ліги чемпіонів, набравши шість очок.