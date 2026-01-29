Ліга чемпіонів

Півзахисник "вершкових" розлючений.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився після поразки від лісабонської Бенфіки (2:4) в заключному матчі загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує англійця AS.

«Безумовно, огидно програвати таким чином.

Ми не очікували такої гри – треба її проаналізувати, подивитися на пропущені голи, на речі, що сталися у матчі. Навіть не знаю, що й думати. Це було не дуже добре.

Одна з причин полягає в тому, що суперник грав інтенсивніше та агресивніше. Вони вигравали всю боротьбу у спірних м'ячах.

Нам не вдалося продемонструвати базові речі, які зазвичай добре виходять – наприклад, створення моментів з нічого завдяки нашому таланту», – сказав Беллінгем.