Завершились поединки 1/16 Кубка Испании.
Реал Сосьедад - Эспаньол, фото Реал Сосьедад
23 января 2020, 00:45
Завершился целый ряд поединков 1/16 финала Кубка Испании. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол, Вильярреал разбил Жирону, Тенерифе выбил из турнира Вальядолид, Гранада в дополнительное время обыграла Бадалону, а Атлетик по серии пенальти выиграл Эльче.
Реал Сосьедад — Эспаньол 2:0
Голы: Мугусура, 45, Исак, 62
Жирона — Вильярреал 0:3
Голы: Мори, 54, 70, 72
Тенерифе — Вальядолид 2:1
Голы: Хоселу, 67, Гомес, 85 (с пенальти) — Рамирес, 52
Эльче — Атлетик 1:2 (по пенальти)
Голы: Фидель, 41 — Уильям, 5
Бадалона — Гранада 1:3
Голы: Робусте, 58 — Кейбаши, 2, Гоналон, 102, Фернандес, 110
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