Испания

Завершились поединки 1/16 Кубка Испании.

Завершился целый ряд поединков 1/16 финала Кубка Испании. Реал Сосьедад обыграл Эспаньол, Вильярреал разбил Жирону, Тенерифе выбил из турнира Вальядолид, Гранада в дополнительное время обыграла Бадалону, а Атлетик по серии пенальти выиграл Эльче.

Реал Сосьедад — Эспаньол 2:0

Голы: Мугусура, 45, Исак, 62

Жирона — Вильярреал 0:3

Голы: Мори, 54, 70, 72

Тенерифе — Вальядолид 2:1

Голы: Хоселу, 67, Гомес, 85 (с пенальти) — Рамирес, 52

Эльче — Атлетик 1:2 (по пенальти)

Голы: Фидель, 41 — Уильям, 5

Бадалона — Гранада 1:3

Голы: Робусте, 58 — Кейбаши, 2, Гоналон, 102, Фернандес, 110

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