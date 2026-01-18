Впевнена перемога господарів.
Сельта, Getty Images
18 січня 2026, 21:41
В рамках 20 туру іспанської Ла Ліги Сельта на Балаїдосі приймала мадридський Райо Вальєкано.
Команда Клаудіо Хіральдеса здобула розгромну перемогу та зрівнялася за очками з Бетісом, який посідає шосте місце в чемпіонаті Іспанії.
Сельта – Райо Вальєкано 3:0
Голи: Каррейра (40), Сарагоса (54, пен), Руеда (79)
Сельта: Раду — Родрігес (Фернандес, 71), Старфельт (Бурсіо, 83), Алонсо — Каррейра, Моріба, Сотело (Роман, 63), Мінгеса (Руеда, 71) — Сарагоса, Дуран, Альварес (Сведберг, 63)
Райо Вальєкано: Баталья — Пача (Алемао, 61), Лежен, Менді, Чаваррія — Паласон (Перес, 79), Гумбау (Нтека, 61), Діас — Мартін (Вертрауд, 68), де Фрутос (Трехо, 78), Гарсія
Попередження: Альварес (44), Сотело (58), Аспас (65, за межами поля), Мінгеса (66) – Гумбау (58), Мартін (59), Паласон (65)
Вилучення: Менді (66)