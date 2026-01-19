Італія

"Россонері" дотисли суперника.

Мілан здобув перемогу в матчі 21-го туру чемпіонату Італії, обігравши Лечче з рахунком 1:0 на стадіоні Сан-Сіро.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито у другому таймі: на 76-й хвилині відзначився нападник господарів Ніклас Фюллькруг.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 46 очок після 21 туру та продовжує утримувати друге місце в турнірній таблиці Серії А. Лідером чемпіонату залишається Інтер, який має 49 балів. Лечче з 17 очками перебуває на 17-й позиції.

У наступному турі Мілан зіграє проти Роми 25 січня, тоді як Лечче проведе свій матч днем раніше, зустрівшись із Лаціо.

Мілан — Лечче 1:0

Гол: Фюллькруг, 76