"Россонері" дотисли суперника.
Мілан - Лечче, getty images
19 січня 2026, 00:16
Мілан здобув перемогу в матчі 21-го туру чемпіонату Італії, обігравши Лечче з рахунком 1:0 на стадіоні Сан-Сіро.
Єдиний м’яч у зустрічі було забито у другому таймі: на 76-й хвилині відзначився нападник господарів Ніклас Фюллькруг.
Завдяки цій перемозі Мілан набрав 46 очок після 21 туру та продовжує утримувати друге місце в турнірній таблиці Серії А. Лідером чемпіонату залишається Інтер, який має 49 балів. Лечче з 17 очками перебуває на 17-й позиції.
У наступному турі Мілан зіграє проти Роми 25 січня, тоді як Лечче проведе свій матч днем раніше, зустрівшись із Лаціо.
Мілан — Лечче 1:0
Гол: Фюллькруг, 76