Футболісти африканського гранда повернулися до гри лише після втручання офіційних осіб.

Фінальний матч Кубка африканських націй між збірними Марокко та Сенегалу не обійшовся без гучного суддівського скандалу. Наприкінці другого тайму команда Сенегалу була близька до того, щоб достроково залишити поле через спірне рішення арбітра.

На 12-й компенсованій хвилині зустрічі рефері призначив пенальті у ворота сенегальців за фол у штрафному майданчику. Це рішення викликало бурхливу реакцію, адже кількома хвилинами раніше арбітр скасував забитий м’яч Сенегалу, що лише підсилило напругу.

Головний тренер сенегальської збірної Пап Тьяв наказав своїм підопічним прямувати до підтрибунного приміщення, не дочекавшись виконання одинадцятиметрового. Після тривалих консультацій і переговорів команда все ж повернулася на газон.

Рішення про пенальті залишилося чинним, і до м’яча підійшов Браїм Діас. Втім, герой моменту знайшовся на іншому боці — голкіпер Сенегалу Едуар Менді парирував удар.

Після цього арбітр дав фінальний свисток основного часу, і фінал перейшов у додаткові 30 хвилин, у яких доля титулу мала вирішитися вже за нових обставин.

