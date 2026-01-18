Німеччина

Баварія дуже впевнено йде до чергової "Салатниці".

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про чемпіонську боротьбу в Бундеслізі.

«Не став скаржитися, якби ми виграли титул у березні чи квітні. Думаю, з нашим нинішнім настроєм це не мало б значення. Ми просто продовжимо грати так, як грали завжди.

Не хочу зневажливо поставитися до інших німецьких команд, але ви самі бачите, яка Баварія у поточному сезоні», — заявив Кейн.

Зараз Баварія лідирує в Бундеслізі, відірвавшись від найближчого переслідувача (Боруссія Д) на 11 очок.