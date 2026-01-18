Іспанія

"Жиронці" підписали талановитого аргентинця.

Англійський Манчестер Сіті відправив в оренду до іспанської Жирони півзахисника Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду до кінця поточного сезону без права на викуп футболіста.

Півзахисник Манчестер Сіті приєднався до Жирони після того, як провів першу половину сезону у Баєру. Оренду футболіста до команди Бундесліги було припинено достроково.

В складі німецького Баєра Ечеверрі провів 11 матчів без результативних дій.