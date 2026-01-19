Три голи команди Ганса-Дітера Фліка скасували через VAR у цій грі, і ще кілька разів ворота господарів Аноети рятував каркас.
Реал Сосьєдад — Барселона, Getty Images
19 січня 2026, 00:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал Сосьєдад — Барселона 2:1
Голи: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 — Рашфорд, 70
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Чалета-Цар, 82), Субельдія, Й. Мартін, Гомес (Муньйос, 66) — Кубо (Барренечеа, 69), Турр’єнтес (Горрочатегі, 58), Солер, Мендес (Одріосола, 58) — Гедеш, Оярсабаль.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Бардагджі, 85), Е. Гарсія, Кубарсі (Ж. Мартін, 86), Бальде (Канселу, 62) — Педрі, Ольмо (Рашфорд, 62), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовські, 62), Фермін.
Попередження: Турр’єнтес, Арамбуру, Субельдія — Е. Гарсія, Левандовські, Фермін
На 88-й хвилині був вилучений Карло Солер (Реал Сосьєдад) (грубий фол).